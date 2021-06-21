Son dakika haberi | Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Çerkezköy-Çorlu kara yolu Veliköy mevkisinde Metin Sünger yönetimindeki 59 S 2271 plakalı servis minibüsü, Bülent Bayrak idaresindeki 34 CED 798 plakalı minibüs ve Halil İbrahim Yurtsever'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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