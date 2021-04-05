SULTANGAZİ'DE MAĞAZADAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Sultangazi'de bir kişinin, alışveriş yapmak bahanesiyle geldiği mağazadan cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi'de bir kişinin, alışveriş yapmak bahanesiyle geldiği mağazadan cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında gerçekleşti. Mağazaya alışveriş yapmak bahanesiyle gelen bir kişi, bir süre reyonları inceledikten sonra bir çift çorap aldı. Daha sonra mağaza çalışanını oyalayarak kasa üzerinde bulunan yaklaşık 3 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, daha sonra kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mağazadan içeri giren kişi, reyonlarda bulunan bir çift çorap alarak mağaza çalışanı ile konuşmaya başlıyor. Bu sırada temizlik yaptığı görülen mağaza çalışanın, temizlik malzemelerini depo olarak kullandıkları ufak bir bölüme yerleştirmek için sırtını döndüğü şüphelinin kasa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldığı görülüyor. Aldığı bir çift çorabı tezgahın üzerine bırakan şüphelinin, mağaza çalışanını bir süre daha oyalayıp, ardından mağazadan ayrıldığı kameraya yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı