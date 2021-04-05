SULTANGAZİ'DE MAĞAZADAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE MAĞAZADAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de bir kişinin, alışveriş yapmak bahanesiyle geldiği mağazadan cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi'de bir kişinin, alışveriş yapmak bahanesiyle geldiği mağazadan cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında gerçekleşti. Mağazaya alışveriş yapmak bahanesiyle gelen bir kişi, bir süre reyonları inceledikten sonra bir çift çorap aldı. Daha sonra mağaza çalışanını oyalayarak kasa üzerinde bulunan yaklaşık 3 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, daha sonra kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mağazadan içeri giren kişi, reyonlarda bulunan bir çift çorap alarak mağaza çalışanı ile konuşmaya başlıyor. Bu sırada temizlik yaptığı görülen mağaza çalışanın, temizlik malzemelerini depo olarak kullandıkları ufak bir bölüme yerleştirmek için sırtını döndüğü şüphelinin kasa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldığı görülüyor. Aldığı bir çift çorabı tezgahın üzerine bırakan şüphelinin, mağaza çalışanını bir süre daha oyalayıp, ardından mağazadan ayrıldığı kameraya yansıyor.

SULTANGAZİ'DE MAĞAZADAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE MAĞAZADAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE MAĞAZADAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE MAĞAZADAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Dilan Çıtak Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SULTANGAZİ'DE MAĞAZADAN CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 09:31:53. #1.16#
title