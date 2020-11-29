Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haber... Sokak köpeklerinin belediyenin yer süpürme aracının etrafını çevirerek havlaması ve aracın peşinden koşması Polisin denetim yapması MALATYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya'da sessizlik hakim oldu.

Sokak köpeklerinin belediyenin yer süpürme aracının etrafını çevirerek havlaması ve aracın peşinden koşması

Polisin denetim yapması MALATYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya'da sessizlik hakim oldu.

Malatya'da kent merkezinde işlek cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.

Kente merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yol süpürme aracı ise kısıtlamanın başladığı saatler İnönü Caddesi'nde temizlik yaptığı esnada bir grup sokak köpeğinin ilgisini çekti.

Sokak köpekleri yol süpürme aracının etrafını çevreleyerek havlamaya başladı, köpeklerin davranışına bir anlam veremeyen sürücü bir süre aracı, durdurdu.

Sürücü daha sonra yoluna devam etti, ancak sokak köpekleri yol süpürme aracını kovalamaya başladı.

Öte yandan belediyenin temizlik ekipleri ellerinde süpürgeleriyle boş kalan caddelerde yere düşen yaprakları temizledi.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde denetimler yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş