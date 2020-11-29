Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

29.11.2020 21:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:44

Son dakika haber... Sokak köpeklerinin belediyenin yer süpürme aracının etrafını çevirerek havlaması ve aracın peşinden koşması Polisin denetim yapması MALATYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya'da sessizlik hakim oldu.

Sokak köpeklerinin belediyenin yer süpürme aracının etrafını çevirerek havlaması ve aracın peşinden koşması

Polisin denetim yapması MALATYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya'da sessizlik hakim oldu.

Malatya'da kent merkezinde işlek cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kadıköy'de mühtiş derbi! 7 gollü ve 1 kırmızı kartlı maçta 15 yıllık seri bozuldu
Kadıköy'de mühtiş derbi! 7 gollü ve 1 kırmızı kartlı maçta 15 yıllık seri bozuldu
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Kente merkezinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yol süpürme aracı ise kısıtlamanın başladığı saatler İnönü Caddesi'nde temizlik yaptığı esnada bir grup sokak köpeğinin ilgisini çekti.

Sokak köpekleri yol süpürme aracının etrafını çevreleyerek havlamaya başladı, köpeklerin davranışına bir anlam veremeyen sürücü bir süre aracı, durdurdu.

Sürücü daha sonra yoluna devam etti, ancak sokak köpekleri yol süpürme aracını kovalamaya başladı.

Öte yandan belediyenin temizlik ekipleri ellerinde süpürgeleriyle boş kalan caddelerde yere düşen yaprakları temizledi.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde denetimler yaptı.

Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haber: GAZİANTEP - (DRONE) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Osman Kavala İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Sıla Enes Batur Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Orhun Ene Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 21:49:23. #1.14#
title