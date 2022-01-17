Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Şişli'de metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi'ndeki 6 katlı metruk binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Polis, Şişli, Güncel, Haber

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