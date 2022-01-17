Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi'ndeki 6 katlı metruk binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.