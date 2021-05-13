Son dakika haberi: Silivri'de müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Gelen son dakika haberine göre Silivri'de bir sitede bulunan müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri'de bir sitede bulunan müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Semizkumlar Mahallesi Erguvan Sokak'taki bir sitedeki müstakil evin çatısında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangının, evin bahçesinde yapılan mangaldan yükselen kıvılcımların çatıdaki kuş yuvalarını tutuşturmasıyla çıktığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş