Son dakika haberi: Silivri'de müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Silivri'de müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Silivri'de müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Silivri'de bir sitede bulunan müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Silivri'de bir sitede bulunan müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Semizkumlar Mahallesi Erguvan Sokak'taki bir sitedeki müstakil evin çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangının, evin bahçesinde yapılan mangaldan yükselen kıvılcımların çatıdaki kuş yuvalarını tutuşturmasıyla çıktığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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