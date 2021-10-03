Son dakika haberi! Silahlı çatışmadan kaçarken otomobilin çarpmasıyla öldü

AFYONKARAHİSAR'da alacak anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Kavgada vücutlarına saçma isabet eden Tayfun Seyman (25) ve Gökhan İlhan (31) yaralanırken, kaçmaya çalışırken kara yoluna çıkan Tolga Ayhan (28) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alırken, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü Garipçe kavşağında meydana geldi. Aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan 12 kişilik iki grup köy girişindeki bir işletme önünde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş etmeye başladı. Açılan ateşten kaçmaya çalışan Tolga Ayhan, Afyonkarahisar- İzmir kara yoluna çıkıp karşıya geçmek isterken, plakası ve sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tolga Ayhan ağır yaralandı. Silahlı kavgada ise vücutlarına saçma isabet eden Tayfun Seyman ve Gökhan İlhan yaralandı.

Geniş çaplı inceleme başlatan jandarma, olaya karıştıkları belirlenen Muhammet A., Bayram A., İsmail A., Hüseyin Ş., Hüseyin U., İsmail T., Ömer Deniz Ş., Hakkı Ç. ve Tugay Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, yaralılardan Gökhan İlhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tolga Ayhan'a çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.