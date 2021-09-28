SİİRT (AA) - Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bedensel engelli Zeynep Çelik'in akülü araç isteğini yerine getirdi.

Merkez Tuzkuyusu köyünde yaşayan doğuştan bedensel engelli 33 yaşındaki Çelik, bir yakını aracılığıyla ulaştığı İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a akülü araç talebinde bulundu.

Talebe olumlu yanıt veren Yılmaz, temin ettiği akülü aracı evinde ziyaret ettiği Çelik'e teslim etti.

Ailenin sorunlarını dinleyen Yılmaz, çocuklara oyuncak hediye etti.

Çelik'in ağabeyi Vehip Çelik, kardeşinin en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek, "İl Emniyet Müdürü talebimize olumlu cevap verdi. Allah ondan razı olsun. Zeynep, hediye edilen akülü araç ile tekrar hayata bağlandı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Araca binen Çelik, evin avlusunda gezdi.