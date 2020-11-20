Koronavirüse yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu
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Koronavirüse yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu

20.11.2020 07:48 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:32

Koronavirüse yakalanan ve tedavisine hastanede devam edilen usta oyuncu Şener Şen, taburcu oldu. Hastaneden çıkmadan önce tüm kontrollerini yaptıran oyuncu, basın mensuplarına görüntü vermemek için otoparktan çıkış yaptı.

Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncudan güzel haber geldi ve taburcu olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN OTOPARKTAN ÇIKTI

10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi. Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastanenin otoparkından çıkış yaptı. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Koronavirüse yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüse yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu

Kaynak: Hürriyet

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