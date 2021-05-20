Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı
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Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı

Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Hava Şehitliğinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, bütün şehitler için dualar edildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın ailesine sabır dileyen Vali Ali Çelik, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin her zaman yanındayız" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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