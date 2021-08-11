Son dakika haberi! Şarkıcı Irmak Arıcı'nın tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şarkıcı Irmak Arıcı'nın tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar kamerada

Son dakika haberi! Şarkıcı Irmak Arıcı'nın tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü.

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü. Arıcı'nın kendisine tükürdüğünü ve kolunu sıktığını ifade eden kişi şikayetçi olurken, Arıcı'nın sürücüye tükürdüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kalamış'ta yaşandı. 26 yaşındaki Recep Karaslan işe gittiği sırada kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yanınca devam etmek istedi. Fakat önündeki araç ilerlemeyince kornaya bastı. Karaslan'ın önündeki aracın sürücüsü olan ve kornaya sinirlenen Irmak Arıcı, aracından inerek Karaslan ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartıştığı sürücüye hakaretler eden ve kolunu sıkan Arıcı, ayrıca birkaç kez de karşısındaki kişiye tükürdü. Yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karaslan daha sonra polise giderek Irmak Arıcı'dan şikayetçi oldu.

Irmak Arıcı'nın trafikte tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Şarkıcı Irmak Arıcı'nın tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Alex Teixeira Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Şarkıcı Irmak Arıcı'nın tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:27:42. #1.14#

title