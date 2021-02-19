Son dakika haberi! Şanlıurfa'da 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada
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Son dakika haberi! Şanlıurfa'da 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada

19.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:31

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'da kız alıp verme meselesi yüzünden sokak ortasında akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da kız alıp verme meselesi yüzünden sokak ortasında akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına dönüştüğü kavga cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Hayati Harrani Mahallesi'nde kız alıp verme meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki aile, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer fertlerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu iki grup taş, sopa ve bıçaklar ile birbirine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, ihbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Şanlıurfa'da 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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