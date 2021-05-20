Son dakika haberi: Samsun'da silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi: Samsun'da silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Samsun'da silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, M.Y. ve Ş.S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. ve Ş.S. silahla birbirlerine ateş açtılar. Olayda M.Y. ve Ş.S. (50) ile oğlu Selim S.S. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selim S.S. yapılan müdahale rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ş.S. ile M.Y. ise ilk müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberi: Samsun'da silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Samsun'da silahlı Kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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