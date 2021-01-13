Son dakika haberi... Samsun'da sahte içki içtiği iddia edilen kadın öldü

SAMSUN'da iddiaya göre sahte içki içen Nazlı Şahin (28) bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda Nazlı Şahin, iddiaya göre erkek arkadaşı K.K.'nın evine gitti. Burada evde yapılan sahte içkiden içen kadın fenalaştı. K.K.'nın durumu sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu özel hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN