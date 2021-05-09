Son dakika haberi | Sakarya'da şehit anneleri ve eşlerine "Anneler Günü" ziyareti
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Son dakika haberi | Sakarya'da şehit anneleri ve eşlerine "Anneler Günü" ziyareti

Son dakika haberi | Sakarya'da şehit anneleri ve eşlerine 'Anneler Günü' ziyareti
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sakarya'da yaşayan 32 yaşındaki Gökhan Yıldırım, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sakarya'da yaşayan 32 yaşındaki Gökhan Yıldırım, şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

İlk olarak 2017 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yılmaz'ın baba evini ziyaret eden Yıldırım, anne Emine Yılmaz'a hediye takdim etti.

Daha sonra Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın evine giden Yıldırım, eşi Büşra Tekcan'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Yıldırım, ziyaret sonunda Tekcan'a hediye verdi.

Ziyaret dolayısıyla duygulanan Yılmaz ve Tekcan da teşekkürlerini iletti.

Gökhan Yıldırım, AA muhabirine, e-ticaretle uğraştığını, Anneler Günü vesilesiyle şehit annelerine ve eşlerine hediye takdim ettiğini söyledi.

"Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz oldu." diyen Yıldırım, "Yenilenebilir hediyeler ve meyve paketleri hediye ettik. Paketlerin içerisinde çok güzel çikolatalar var. Sevgimizi belli etme amacıyla bunları kırmızı kalpli kutulara koyduk." ifadesini kullandı.

Polisler de anneleri unutmadı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kortej şeklinde sirenlerini açarak Adapazarı ilçesindeki Şeker Mahallesi'ne geldi.

Burada annelerin gününü kutlayan polisler, onlara çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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