Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
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Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

13.10.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:21
Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

İstanbul'da sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren 52 yaşındaki Halit Yüce'nin kızı yaşananları anlattı. Acılı evlat, gözyaşları içinde, "Eve geldiğinde rahatsızlanmaya, gözleri görmemeye başladı. 6-7 saat hastaneye götürmek için çabaladım, zorla ikna ettim. 3 gün orada uğraştık ama geri gelmedi" dedi.

İstanbul'da sahte içki nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişinin de çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi. Ölümlerle ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürerken vefat edenlerin cenazeleri de Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. Sahte içki nedeniyle vefat eden Halit Yüce'nin cenazesi adli tıptan alınırken kızı da yaşananlarla ilgili konuştu.

"6-7 SAAT HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN ÇABALADIM"

Babasının yaşadıklarını anlatan acılı kadın, "Alkol kullanıyordu. Eve geldiğinde rahatsızlanmaya başladı, ben yanındaydım. Gözleri görmemeye başladı. Çok kötüyüm dedi, zorla ikna ettim. 6-7 saat hastaneye götürmek için çabaladım. Gözlerim görmüyor diyordu, sonra hastaneye götürdüm. 3 gün orada uğraştık ama geri gelmedi. 52 yaşındaydı, babam nereden aldı hiç bilmiyorum. Evde içmiyordu. Ne söyleyeyim şu an ne haldeyim onu bilmiyorum" dedi. Yüce'nin cenazesi ise Kırıklareli'nde defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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