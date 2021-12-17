Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen "Zehir" operasyonunda 18 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen "Zehir" operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlendiği "Zehir" operasyonunda gözaltına alınan 85 şüpheliden...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlendiği "Zehir" operasyonunda gözaltına alınan 85 şüpheliden 18'i tutuklandı.

KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Ekipler, 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre ederken, 85 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Sahte içki üretenlere yönelik düzenlenen Zehir operasyonunda 18 kişi tutuklandı

11 ilden art arda acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi

11 ilden art arda acı haberler geldi, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi

 İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

İstanbul Valiliği sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle şu ana kadar 22 kişinin öldüğünü duyurdu

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title