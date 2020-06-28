Son dakika haberi! Rusya'da hortum paniğe neden oldu
Son dakika haberi... Rusya'nın Volgograd kentinde meydana gelen hortum paniğe neden oldu.
28.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:56
Rusya'nın Volgograd kentinde meydana gelen hortum paniğe neden oldu.
Rusya'nın Volgograd kentinde hortum meydana geldi. Hortum anı bölgede yaşayan kişiler tarafından an be an kaydedilirken, bölgede büyük paniğe neden oldu. Yetkililer, olayda can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgi vermedi.
(İHA)
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Kaynak: İHA