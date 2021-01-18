Gelen otomobili fark etmeyen demir yolu işçisi metrelerce sürüklendi
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Gelen otomobili fark etmeyen demir yolu işçisi metrelerce sürüklendi

18.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:15

Rusya'da hemzemin bir geçitte görevli 2 işçiden biri hızla gelen otomobili fark ederken, diğeri fark etmedi. Çarpan otomobilin etkisiyle metrelerce sürüklenen işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, korkunç kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Rusya'nın Murmansk Oblastı'na bağlı Kandalakşa şehrinde, 2 işçinin teknolojik sistemlerin olmadığı bir hemzemin geçitte trenin geçiş saatini bekleyerek geçitten geçmek isteyen araçları durdurmayla görevinde oldukları sırada tüyleri diken diken eden bir kaza meydana geldi.

ARKASI DÖNÜK OLDUĞU İÇİN FARK ETMEDİ

İşçiler beklediği sırada bir otomobil hızla hemzemin geçide doğru ilerledi. İşçilerden biri otomobili fark ederken, arkası dönük olan işçi ise aracı fark edemedi. Otomobil, arkası dönük işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Öte yandan bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ve işçiye çarpan aracın sürücüsünün doğrudan ölüme sebebiyet vermekten yargılanacağı kaydedildi.

Gelen otomobili fark etmeyen demir yolu işçisi metrelerce sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

Haber Yorumları (1)
DT: o nasıl geliş öyle top gibi zıplaya zıplaya. o hız ne
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