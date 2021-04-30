Son dakika haberi: RIO DE JANERIO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 400 bini geçen ölü sayısı protesto edildi
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Son dakika haberi: RIO DE JANERIO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 400 bini geçen ölü sayısı protesto edildi

Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı. Sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup ise, hükümetin koronavirüsle mücadelesini protesto etmek amacıyla Rio de Janerio'da bulunan Praia do Leme plajına ceset torbaları serdi.

Sivil toplum kuruluşu Rio de Paz'ın Başkanı Antonio Carlos Costa, ölümlerden dolayı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu sorumlu tutarak, "Maske kullanımını ve aşıyı inkar etti. 400 bin kişinin ölümünün sorumlusu kendisidir" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 401 bin 186'ya, 69 bin 389 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 14 milyon 590 bin 678 yükseldi.

Ülkede 25 Mart'tan bu yana Kovid-19 nedeniyle 100 bin 501 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

İyileşenlerin sayısı 13 milyon 152 bin 118 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son dönemde hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Son dakika haberi: RIO DE JANERIO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 400 bini geçen ölü sayısı protesto edildi
Son dakika haberi: RIO DE JANERIO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 400 bini geçen ölü sayısı protesto edildi
Son dakika haberi: RIO DE JANERIO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 400 bini geçen ölü sayısı protesto edildi
Son dakika haberi: RIO DE JANERIO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 400 bini geçen ölü sayısı protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira

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