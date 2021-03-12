Son dakika haberi | Restoran sahibi, iş yerindeki odasında ölü bulundu
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Son dakika haberi | Restoran sahibi, iş yerindeki odasında ölü bulundu

12.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:27
Son dakika haberi | Restoran sahibi, iş yerindeki odasında ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, restoran sahibi Ahmet Özçelik (38), iş yeri odasındaki yatakta akrabaları tarafından ölü bulundu.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, restoran sahibi Ahmet Özçelik (38), iş yeri odasındaki yatakta akrabaları tarafından ölü bulundu. Özçelik'in kalp krizi veya sobadan sızan gazdan zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Olay, sabah saatlerinde, Görmeli köyünde meydana geldi. Kış nedeniyle kapalı olan iş yerinde kontrol amaçlı kalan, 2 çocuk babası Ahmet Özçelik, iş yeri odasındaki yatakta akrabaları tarafından ölü bulundu. Vücudunda darp veya yara izi olmayan Özçelik'in, kalp krizi ya da ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Ahmet Özçelik'in cansız bedeni, Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu belli olacak. 

  


Son dakika haberi | Restoran sahibi, iş yerindeki odasında ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ

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