Son dakika haberi! Polisten kaçan otomobilden atılan poşetten uyuşturucu çıktı Son dakika haberleri: Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobilden atılan poşette uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobilden atılan poşette uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde şüphe üzerine polis ekipleri 33 CKN 97 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildekilerin kaçması üzerine polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Bu sırada şüpheliler, yola bir poşet fırlattı.

Yola atılan poşeti inceleyen ekipler, yaklaşık 500 gram esrar ele geçirdi.

Yarım saat süren kovalamaca sonucu otomobil Atakent Mahallesi ara sokaklarında durduruldu, araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA