Son dakika haberi | Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada
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Son dakika haberi | Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Elinde asası ile semt pazarına çıkan yaşlı bir adam pazar yerinde önüne geleni taciz etti. Herkesi şaşırtan yaşlı adamın çirkin davranışları kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Herkesi şaşırtan ilginç ve bir o kadar da çirkin olay Aydın'ın en büyük ilçelerinden Söke'de kurulan Çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adam, alışveriş telaşında olan kadınları bariz bir şekilde taciz ediyor.

VATANDAŞ TARAFINDAN TAKİBE ALINDI

Whatsapp ihbar hattına gelen görüntülerde, çirkin olayı fark eden bir vatandaş pazar yerinde elinde asası ile alışveriş yapacakmış gibi dolaşıp asıl niyeti farklı olan adamı takibe alıyor.

KADINLARI TACİZ ETTİ

Görüntülerde yaşlı adam, sebze ve meyve tezgahının başında müşterilerine hizmet vermeye çalışan kadınları ve evinin mutfak ihtiyacını karşılamak için telaşla alıveriş yapmaya çalışan kadınları çeşitli şekillerde taciz ediyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük tepki görüyor. Henüz kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

Son dakika haberi | Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada
Son dakika haberi | Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada
Son dakika haberi | Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada
Son dakika haberi | Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER

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