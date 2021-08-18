Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü düşen plakadan yakalandı
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Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü düşen plakadan yakalandı

Son dakika haberi: Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü düşen plakadan yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre NİĞDE'de otomobilin çarptığı Fethi Öcal (80), hayatını kaybetti.

NİĞDE'de otomobilin çarptığı Fethi Öcal (80), hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü, yola düşen plakadan yakalandı.

Çamardı ilçesi Yelatan köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Fethi Öcal'a Y.E. yönetimindeki 51 ABN 304 plakalı otomobil çarptı. Y.E. yoluna devam ederken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öcal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fethi Öcal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü düşen plakadan yola çıkarak yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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