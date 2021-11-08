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Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

Demirören Haber Ajansı / Kasım Narcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

Son dakika gündem haberi: HATAY'ın Hassa ilçesindeki kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan (51), görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

HATAY'ın Hassa ilçesindeki kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan (51), görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçenin çıkışında yer alan Dervişpaşa Mahallesi Dervişpaşa Bulvarı'ndaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan, görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Meslektaşlarının durumu telsiz ile bildirmesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı polis memuru, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüleceği belirtildi.


Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı polis memuru şehit oldu

Demirören Haber Ajansı / Kasım Narcı - Son Dakika Haberleri
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