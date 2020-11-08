Son dakika haberi: Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti

08.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:19
Son dakika haberi: Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Sinan Kaya (20) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Sinan Kaya (20) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil ile Sinan Kaya'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü otomobilin ön camına çarparak, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kalp masajı yaparak, hayata döndürdüğü Sinan Kaya, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Son dakika haberi: Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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