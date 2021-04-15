Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Bayraktar Mahallesi Akmeşe-Uzunçiftlik Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hale C. idaresindeki 41 ACH 715 plakalı Dacia marka otomobil ile Hasan D. yönetimindeki 41 PJ 651 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafifi ticari araç kaldırıma çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Hale C. ile 18 yaşındaki küçük Yağmur C. ve Yağız C. İsimli çocukları ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan D. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Ajda Pekkan Canan Ergüder
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 21:52:48. #1.14#

title