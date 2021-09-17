Son dakika haberi | Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü Osmaniye merkez Akyar köyü civarında çıkan orman yangını havadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü
OSMANİYE - Osmaniye merkez Akyar köyü civarında çıkan orman yangını havadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akyar köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi.
Arazinin engebeli olmasından dolayı karadan müdahale edilemeyen yangına havadan iki helikopterle müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alan tamamen söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.