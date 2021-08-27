Son dakika haberi... Oktay: "(Afganistan) Askerimizi oradan çekiyoruz"
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediye'sini ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediye'sini ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut