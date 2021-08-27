Son dakika haberi... Oktay: "(Afganistan) Askerimizi oradan çekiyoruz"
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Son dakika haberi... Oktay: "(Afganistan) Askerimizi oradan çekiyoruz"

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediye'sini ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediye'sini ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Son dakika haberi... Oktay: '(Afganistan) Askerimizi oradan çekiyoruz'
Son dakika haberi... Oktay: '(Afganistan) Askerimizi oradan çekiyoruz'
Son dakika haberi... Oktay: '(Afganistan) Askerimizi oradan çekiyoruz'
Son dakika haberi... Oktay: '(Afganistan) Askerimizi oradan çekiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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