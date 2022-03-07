Son dakika haberi... Odessa'da yeniden siren sesleri yükseldi
İhlas Haber Ajansı, Abdullah Ünver - Güncel
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Son dakika gündem haberi: - Odessa'da yeniden siren sesleri yükseldi Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında bulunan liman kenti Odessa'da siren sesleri duyulmaya başlandı.
- Odessa'da yeniden siren sesleri yükseldi
ODESSA - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında bulunan liman kenti Odessa'da siren sesleri duyulmaya başlandı.
Rusya'nın Ukrayna saldırıları 12. gününde devam ederken, Ukrayna'nın liman şehri Odessa'da yerel saatle 14: 00 sıralarında siren sesleri duyuldu. Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Odessa açıklarında tespit ettiği kimliği belirsiz hava aracını imha etmesinin ardından, patlamalar nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli panik yaşandı. Odessa halkı, siren sesleri sonrası sığınaklara indi.