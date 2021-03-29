Son dakika haberi: Oda Başkanı Ertopçu ve kardeşinden 400 koli gıda yardımı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Çaldıran Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu ve kardeşi Nurullah Ertopçu, ihtiyaç sahibi ailelere 400 koli gıda yardımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Çaldıran Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu ve kardeşi Nurullah Ertopçu, ihtiyaç sahibi ailelere 400 koli gıda yardımında bulundu.

Pandemi sürecinde işsiz kalan, evine ekmek götüremeyen ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçen hayırsever Ertopçu kardeşler, gıda kolilerini Van Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti. Van Valiliği önünde gıda kolilerini teslim alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu anlamlı dayanışma örneği için Ertopçu kardeşlere teşekkür etti.

Teslim töreninde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge ile Çaldıran Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu eşlik etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı