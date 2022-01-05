Son dakika haberi! Muğla'da deveyi sevmek için ahıra giren kişi, ölü bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, devenin ahırında ölü olarak bulundu.

Menteşe Mahallesi'nde Zafer Meral (48), arkadaşının devesini sevmek için ahıra girdi. Bir süre sonra ahıra giren ve Meral'i yerde hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kolunda ve vücudunda yara ile darp izleri görülen Meral'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Meral'in cenazesi otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri

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