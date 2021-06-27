Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu
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Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu

Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir parkta çocuklar tarafından fark edilen yuvalarından düşen 2 florya yavrusu, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir parkta çocuklar tarafından fark edilen yuvalarından düşen 2 florya yavrusu, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı. Florya kuşları, onları elleri ile besleyen itfaiyecilerin maskotu oldu.

Düzce'de bir parkta yuvalarından düşen florya kuşları, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün maskotu oldu. Düzce'de bir park içerisinde 2 tane florya kuşu yavrusunun yuvadan düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye giderek yavru kuşları koruma altına aldı. Yavru kuşları itfaiyeye getiren ekipler, florya kuşları için özel alan oluşturdu. Şırınga ile su, tahta karıştırıcılar ile yemek yedirilen yavrular, tedavileri ve bakımlarının tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Florya kuşlarını elleriyle beslediklerini belirten Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Florya kuşları yaklaşık 5 gündür bizde. Parkta bizim arkadaşlarımız bir ağacın dibinde buluyorlar. Buraya getirdiklerinde küçüklerdi ama bu kuşların doğal bir yaşam ortamı olması gerekiyor. Anneleri olmadığı için onları ısıtacak bir sistem olması lazım. Arkadaşlara tarif ettik. Düzenek hazırladılar, kendi elleri ile beslemek şartı ile şu anda bizim bakımımız altındalar. Sağlıkları şu anda gayet iyi durumda" şeklinde konuştu.

"Kuşları sahiplenmek isteyene vereceğiz"

İtfaiye Müdürlüğü'nde özel düzenek hazırlanan kuşların bakımını yaptıktan sonra doğaya salacaklarını, fakat kuşları sahiplenmek isteyenlere de verebileceklerini belirten Kahraman, "Kuşları isteyen olursa sahiplendireceğiz. Ama kimse gelmezse biz büyüdükleri zaman artık uçmayı, kendi başlarına doğada yaşamayı öğrendiklerinde doğal alanlarına bırakacağız" dedi. - DÜZCE

Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu
Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu
Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu
Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu
Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu
Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu
Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu
Son dakika haberi... Minik kuşların yeni yuvası itfaiye oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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