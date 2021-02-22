Köpeği kurtarmak isterken araba çarpan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
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Köpeği kurtarmak isterken araba çarpan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

22.02.2021 00:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 08:02

TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saat 15.30 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde iddiaya göre 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Doğan'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kerim Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Köpeği kurtarmak isterken araba çarpan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
M: Allah rahmet eylesin Rabbim yakınlarına sabırlar versin
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