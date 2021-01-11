Son dakika haberi... Milli Mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı
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Son dakika haberi... Milli Mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı

11.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:05
Son dakika haberi... Milli Mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı

Son dakika haber: Sakarya'nın Geyve bölgesinde kazandığı zaferin ardından Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı.

Sakarya'nın Geyve bölgesinde kazandığı zaferin ardından Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı.

Cebesoy'un vefatının 53. yılı dolayısıyla Alifuatpaşa Mahallesi'nde bulunan kabri başında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programın ardından İlçe Müftüsü tarafından yapılan dua sonrası, Geyve Kaymakamı Mustafa Mutlu, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, gaziler ve vatandaşlar kabre karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri daha sonra Ali Fuat Paşa Kuvayı Milliye Müzesi'ni gezdiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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