Son dakika haberi... Malatya'da sobadan zehirlenen iş insanı öldü
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Son dakika haberi... Malatya'da sobadan zehirlenen iş insanı öldü

17.01.2021 18:48 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:52
Son dakika haberi... Malatya'da sobadan zehirlenen iş insanı öldü

Son dakika gelişmesine göre MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, yaktığı sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen iş insanı Bülent Özdemir (60), yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, yaktığı sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen iş insanı Bülent Özdemir (60), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat firması bulunan iş insanı Bülent Özdemir'den, haber alamayan yakınları zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarla eve girdi. Hareketsiz halde yerde duran Özdemir'i gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bülent Özdemir, Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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