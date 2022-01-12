Son dakika haberi | Malatya'da ava gittiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Malatya'da ava gittiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Malatya'da ava gittiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da birlikte ava gittiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı cezaevine gönderildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da birlikte ava gittiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, C.G. ile H.H.T, Arguvan ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde ava çıktı.

Arazideki sazlık alanda H.H.T'nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği C.G, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerini terk eden şüpheli H.H.T'yi av tüfeği ile yakaladı.

H.H.T, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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