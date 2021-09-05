Son dakika haberi | Kutsi, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali'nde sahne aldı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali etkinliklerinde, şarkıcı Kutsi konser verdi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 20. Yayladağı Geleneksel Çilek Festivali etkinliklerinde, şarkıcı Kutsi konser verdi.

Şarkıcı Kutsi, Hükümet Konağı bahçesinde kurulan platformda sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat performans sergileyen şarkıcıya, dinleyenler cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Konser, Kutsi'nin sevilen şarkısı "İlan-ı Aşk" ile son bulurken, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın da katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan