Son dakika haberi: Kulp'ta heyelan temizleme ve reglaj çalışmalarını
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Son dakika haberi: Kulp'ta heyelan temizleme ve reglaj çalışmalarını

Son dakika haberi... Kulp Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı yol yapım ekipleri, Kayahan, Ünal, Baloğlu, Akçesir ve Karabulak mahalleleri ile bağlı sokaklarına ait yollarda başlattığı reglaj, heyelan ve sanat yapılarının temizleme çalışmalarını tamamladı.

Son dakika haberi: Kulp'ta heyelan temizleme ve reglaj çalışmalarını
03.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:49

Kulp Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı yol yapım ekipleri, Kayahan, Ünal, Baloğlu, Akçesir ve Karabulak mahalleleri ile bağlı sokaklarına ait yollarda başlattığı reglaj, heyelan ve sanat yapılarının temizleme çalışmalarını tamamladı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, havaların ısınmasıyla birlikte ilçeye bağlı kırsal mahalle ve sokaklarına ait yollarda heyelan temizleme, reglaj ve tıkanan sanat yapılarının temizlenme çalışmalarını başlattıklarını anımsattı.

Çalışmalar kapsamında Kayahan, Ünal, Baloğlu, Akçesir ve Karabulak mahallelerindeki çalışmaları tamamladıklarını kaydeden Gözlet, "Tuzla, Aygün,Yuvacık, Konuklu, Çağlayan, Karpuzlu, Elmalı,Ağıllı, Akdoruk, Alaca, Ağaçkoruru ve Yaylak mahallelerinde ise yol yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşamaması için yol yapım ekiplerimiz aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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