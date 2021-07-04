Son dakika haberi! Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da koyun otlattığı sırada üzerine yıldırım düşen 61 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da koyun otlattığı sırada üzerine yıldırım düşen 61 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyü yakınlarındaki Senir Göleti çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Avcı (61) isimli şahıs göl çevresinde koyun otlattığı sırada üzerine yıldırım düştü. Çevredekiler haber vermesi ile olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri Avcı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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