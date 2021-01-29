Son dakika haberi! Koronavirüs tedavisi gören Yayladağı Belediye Başkanı Sayın, yaşamını yitirdi

Son dakika habere göre HATAY'da Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HATAY'da Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yaklaşık 1 ay önce çeşitli semptomlar görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Sayın, durumu ağırlaşınca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 6 Ocak'ta Ankara'da bir hastaneye sevk edilenMustafa Sayın, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emek ÇAKILI