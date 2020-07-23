Son dakika haberi | Koronadan korunmak isteyen çift astronot kıyafetiyle dolaşıyor
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Son dakika haberi | Koronadan korunmak isteyen çift astronot kıyafetiyle dolaşıyor

Son dakika habere göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Astronot kıyafetleri ile parkta oturan çiftten detaylar Astronot kıyafeti ile sahilde dolaşan çift Yaşlı çift ile fotoğraf çektiren vatandaşlar Tércio Galdino Lima ile röportaj Alicea Lima ile röportaj Sahildeki insanlar Yaşlı çiftin vatandaşları selamlaması RIO DE JANERIO...

23.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:37

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Astronot kıyafetleri ile parkta oturan çiftten detaylar

Astronot kıyafeti ile sahilde dolaşan çift

Yaşlı çift ile fotoğraf çektiren vatandaşlar

Tércio Galdino Lima ile röportaj

Alicea Lima ile röportaj

Sahildeki insanlar

Yaşlı çiftin vatandaşları selamlaması RIO DE JANERIO - Brezilya'da corona virüsten korunmak isteyen yaşlı çift, Copacabana Sahili'nde astronot kıyafeti giyip dolaştı. Yaşlı çifti görenler fotoğraf çektirdi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1284 kişi yaşamını yitirdi.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1284 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 82 bin 771, vaka sayısı da 67 bin 860 artarak 2 milyon 227 bin 514'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 439 bin 446 vaka ve 20 bin 532 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 532 bin 138 oldu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

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Son dakika haberi | Koronadan korunmak isteyen çift astronot kıyafetiyle dolaşıyor

Kaynak: AA

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