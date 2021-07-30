Son dakika haberi... Konya'da yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haber... KONYA'nın Akşehir ilçesinde Hıdırlık mesire yerinde otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Hıdırlık mesire yerinde otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hıdırlık bölgesindeki ormanlık alanın kenarındaki kuru otlar, öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle tutuştu. Durumu fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Akşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip bitişiğindeki ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangının çıktığı noktada incelemede bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da sosyal medya hesabından "Akşehir'imizin Hıdırlık bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ekiplerimizin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı" ifadesiyle mesaj yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş