Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde birlikte oynadığı kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan, toprağa verildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde birlikte oynadığı kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Osman Emir Bayhan, toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Başiskele ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Emir Baykan, birlikte oyun oynadığı aynı yaştaki kuzeni Y.B.'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.Otopsi işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edilen Osman Emir'in cenazesi, Başiskele ilçesi Bahçecik Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Osman Emir Baykan, dedesi ve babaannesinin mezarlarının yanında toprağa verildi.


Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi
Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi
Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi
Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi
Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi
Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi
Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi
Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi
Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi
Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti
Bütün aile kahroldu! 10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti
İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Haydar Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Müge Anlı Feyza Aktan Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Gökhan Gönül Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuzeninin tüfekle ölümüne neden olduğu Osman, toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 13:55:22. #1.14#

title