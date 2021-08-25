Son dakika haberi: Kocaeli'de otoparkta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Kocaeli'de otoparkta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberi: Kocaeli'de otoparkta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar yerinin üst katındaki otoparkta F.O. ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli, aracında bulunan pompalı tüfekle F.O'ya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan F.O, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Kocaeli'de otoparkta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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