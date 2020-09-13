Son dakika haberi | Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir döküm fabrikasında iş kazası sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir döküm fabrikasında iş kazası sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir döküm fabrikasında çalışan Niyazi Ak, henüz belirlenemeyen nedenle döküm potasının altında kaldı.

Ak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada ağabeyinin öldüğünü öğrenen İsmail Ak, fenalık geçirdi.

Kaynak: AA