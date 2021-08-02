Son dakika haberi! Kızının bıçaklayarak öldürdüğü baba toprağa verildi
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Son dakika haberi! Kızının bıçaklayarak öldürdüğü baba toprağa verildi

Son dakika haberi! Kızının bıçaklayarak öldürdüğü baba toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen şahıs, toprağa verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen şahıs, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.C. (15) ile babası Cumaali C. (42) arasında iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.'nin kalbine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cumaali C.'nin cenazesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Şabanlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tutuklandı

Öte yandan, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.C. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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