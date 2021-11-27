Son dakika haberi! Kırıkkale'de soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kimeski Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan özel bir şirkete ait soğuk hava deposu henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Büyük çapta hasara yol açan yangın sonrası depoda soğutma çalışması sürüyor.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Koray Aslan, şu anda bütün ekiplerin içeride bulunan patlayıcı maddelere dikkat ederek yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Aslan, soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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