Son dakika haberi... Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi... Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

31.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:44
Son dakika haberi... Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Mehmet Turgut yönetimindeki 34 SA 1812 plakalı otomobil, Kırıkkale çevre yolu Osman Gazi Bağlantı noktası yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Turgut, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde bulunan ve yaralanan Selçuk Sarkmaz (37), 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen sürücünün yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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