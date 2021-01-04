Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi
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Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi

04.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:27
Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi

Son dakika gündem haberi... SOKAĞA çıkma kısıtlaması devam ederken, denetleme noktasına gelen bir kadın çalıştığına dair herhangi bir belge gösteremedi.

SOKAĞA çıkma kısıtlaması devam ederken, denetleme noktasına gelen bir kadın çalıştığına dair herhangi bir belge gösteremedi. Polisin kimlik sorduğu kadın banka kartı gösterdi. Ceza yazdırmamak için uzun süre direnen kadına cezai işlem uygulandı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, polis ekipleri İstanbul genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Polis,  15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim noktasında içerisinde iki kadın ve iki erkeğin bulunduğu 34 CPM 322 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki üç kişi kimlik ve çalışma belgelerini gösterirken adının Yelda C. olduğu öğrenilen kadın ise herhangi bir belge gösteremedi. Kimlik belgesini görmek isteyen polise banka kartını gösteren kadına 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. 


Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi
Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi
Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi
Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi
Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi
Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi
Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi
Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi
Son dakika haberi! Kimlik soran polise banka kartı gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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