Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı - Haberler

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Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

Demirören Haber Ajansı, Emrah Kızıl - Güncel
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Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

DİYARBAKIR'da, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

DİYARBAKIR'da, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda 1 yıldır 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T., Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Güncel

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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